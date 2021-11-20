Живущих в России американцев призвали подготовиться к ЧС

Посольство США в Москве предупредило своих граждан, проживающих в РФ, быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. На официальном сайте посольства американцев призвали зарегистрироваться в программе Smart Travel (STEP). Это объяснили тем, что программа облегчит поиск граждан в чрезвычайной ситуации, поможет подготовить все необходимые документы.

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«Возможности правительства США по предоставлению обычных и экстренных услуг гражданам Америки в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от американского посольства в Москве», - сказано в сообщении.

Гражданам США в случае ЧС посоветовали обратиться в американские посольства в Тбилиси, Таллине, Риге и Варшаве. В Москве будет принимать лишь заявления, поданные в чрезвычайных ситуациях, связанных с жизнью или смертью.

Как пишет «Экономика сегодня», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не смогла объяснить такой поступок американской стороны.