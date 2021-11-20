В Германии оценили вероятность начала пятой волны COVID-19

"Если ограничение контактов и вакцинация не увенчаются успехом, согласно текущему моделированию, мы также получим пятую волну", — сказал он.

Вилер отметил, что нужно срочно ограничить контакты между людьми, и призвал немцев избегать массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях. Эксперт подчеркнул, что эта мера распространяется на все регионы страны - "в федеральных землях, где цифры все еще низкие, у нас есть шанс сохранить их на низком уровне".