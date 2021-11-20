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Разведка США нашла в порту ОАЭ китайский военный объект

Елена Прошина
34 минуты назад

Официальные лица США предупредили правительство Объединенных Арабских Эмиратов, что секретный проект Китая в порту Халива в Персидском заливе подрывает отношения Вашингтона с ОАЭ, пишет The Wall Street Journal.

Разведка США нашла в порту ОАЭ китайский военный объект
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обеспокоенная администрация Байдена предупредила правительство Эмиратов о том, что военное присутствие Китая в стране может угрожать связям между двумя странами. По словам экспертов, знакомых с данной ситуацией, после серии встреч и визитов официальных лиц США, строительство было недавно остановлено.

Речь идет о возведении Пекином в порту Халифа некоего объекта, который американская разведка идентифицировала как военный. О нем стало известно весной 2021 года. Ситуация осложнялась тем, что ОАЭ являются ближайшим союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Как заявили в Абу-Даби, о назначении китайского объекта власти не знали и не согласовывали возведение военной базы или аванпоста на своей территории.

Год назад в пригороде Абу-Даби появился контейнерный терминал логистической компании COSCO Shipping. Этом стало известно после получения спутниковых снимков. Они убедили разведчиков США, что Китай строит в ОАЭ военный объект.

В сентябре помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил об этом властям Эмиратов, после чего возведение в порту было приостановлено.

Тем временем, Белый дом намерен объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине. Подразумевается, что ни президент США Джо Байден, ни официальные представители американской администрации не будут посещать Олимпийские игры. На участии американских спортсменов в Играх это не отразится.

В мире,Армия,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Wall Street Journal,
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