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МИД Венгрии осудил позицию Брюсселя по миграционному вопросу

Елена Прошина
40 минут назад

Позиция Европейской комиссии по миграционному вопросу странная и постыдная. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках региональной конференции по миграции в Боснии и Герцеговине, пишет издание Magyar Nemzet.

Венгрия осудила позицию Брюсселя по миграционному вопросу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Десятки тысяч людей стекаются на континент с юга, юго-востока и востока в результате политики Брюсселя», — заявил политик на фоне давления Евросоюза и левых сил на страны Вишеградской группы, в том числе — на Польшу. Как отметил дипломат, в настоящее время поляки «героически защищают» границы ЕС.

По словам Сийярто, Брюссель готов финансировать всё, что увеличивает иммиграционное давление, но он не желает поддерживать что-либо, что могло бы уменьшить проблему и «защитить население Европы от этой угрозы». Западные Балканы находятся в странной ситуации, однако не стоит ждать, что они в одиночку остановят миграцию, в то время как европейская интеграция стоит на месте, отметил глава МИД.

18 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, которые скопились на границе с Белоруссией. По его словам, он слышал о беседе и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александр Лукашенко по вопросу создания гуманитарного коридора, однако не знает деталей и, в целом, не поддерживает такие шаги.

В мире,Петер Сийярто,Александр Лукашенко,Еврокомиссия,МИД,ЕС,
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