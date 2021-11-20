Венгрия осудила позицию Брюсселя по миграционному вопросу

Позиция Европейской комиссии по миграционному вопросу странная и постыдная. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в рамках региональной конференции по миграции в Боснии и Герцеговине, пишет издание Magyar Nemzet.

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«Десятки тысяч людей стекаются на континент с юга, юго-востока и востока в результате политики Брюсселя», — заявил политик на фоне давления Евросоюза и левых сил на страны Вишеградской группы, в том числе — на Польшу. Как отметил дипломат, в настоящее время поляки «героически защищают» границы ЕС.

По словам Сийярто, Брюссель готов финансировать всё, что увеличивает иммиграционное давление, но он не желает поддерживать что-либо, что могло бы уменьшить проблему и «защитить население Европы от этой угрозы». Западные Балканы находятся в странной ситуации, однако не стоит ждать, что они в одиночку остановят миграцию, в то время как европейская интеграция стоит на месте, отметил глава МИД.