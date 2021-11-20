Украина нашла виноватого в предстоящем зимнем коллапсе

Газпром провернул хитрый план с сертификацией «Северного потока-2», чтобы оставить украинские города без газа и сорвать отопительный сезон в стране, уверяют на Украине. Страна действительно стоит на пороге острого зимнего кризиса, и поэтому заранее ищет козла отпущения. Но украинская логика сильно хромает, и вот почему.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Создание немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG как оператора «Северного потока-2» является уловкой Газпрома, чтобы поставить под угрозу отопительный сезон на Украине, утверждает «РБК-Украина».

Видео дня

Если оператором немецкого морского участка «Северного потока-2» станет немецкая компания, то газопровод быстрее получит сертификацию и будет введен в эксплуатацию А этом, считает украинское издание, приведет к резкому снижению транзита газа в ЕС через Украину до завершения отопительного сезона. Это поставит под угрозы газоснабжение нескольких украинских городов из-за невозможности обеспечить обратный реверс и дефицита угля зимой. Киев уже готовит план действий, детали которого не разглашаются.

Чего же именно бояться украинцы, ведь они не закупают российский газ для собственных нужд у Газпрома уже более шести лет? По сути, того, что когда заработает «Северный поток-2», Газпрома сразу перекинет украинский объем транзита на новый газопровод, и украинская транзитная труба окажется пустой. Опасность в том, что без транзитного газа рушится украинская схема так называемого виртуального реверса по закупке импортного газа у европейских трейдеров.

«Украина боится, что, если не будет транзита российского газа, то не будет и виртуального реверса из Европы. На Украине никогда никакого газа, кроме российского, не было. После отказа брать газ напрямую у Газпрома был сначала в 2014-2015 годах фактический реверс, а потом – виртуальный реверс из Европы. Что это значит? Когда через Украину транзитом проходит российский газ, часть его покупают европейские трейдеры, которые перепродают топливо с наценкой украинским компаниям. Это все на бумаге. В реальности же этот газ не идет в Европу, а его отбирают украинские компании из транзитной трубы», - рассказывает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его мнению, логика украинского издания при обвинении Газпрома сильно хромает, потому что Киев сильно политизирует «Северный поток-2». На самом деле, у Газпром нет цели заморозить Украину зимой. И вот почему.

Во-первых, даже если предположить, что Газпром действительно перекинет весь украинский транзит на «Северный поток-2», то он продолжит платит Украине за транзит 40 млрд кубометров газа в год – таковы условия транзитного контракта. То есть Россия никак тем самым не нарушит контрактные обязательства. Свои деньги за услуги Украина получит.

«Во-вторых, Украина считает, что основная задача Газпрома не добывать газ и зарабатывать деньги на его продаже, а «нагадить» Украине и заморозить ее. Но украинская логика рассыпается, потому что Газпрому и сейчас ничто не мешает взять и перекинуть весь украинский транзит на «Ямал-Европа», где полно свободных мощностей. Но он почему-то это не делает», - говорит Юшков.

Для собственных нужд Киев сам не захотел покупать газ у Газпрома, а решил его брать у Евросоюза, поэтому дальше все вопросы по импорту должны быть обращены к европейским трейдерам.

«Еще один фактор, который не бьется с логикой Украины. Европейским трейдерам ничто и никто не мешает заказывать у Газпрома газ с точкой сдачи-приемки не в Австрии, на границу Словакии и Украины или Венгрии и Украины, чтобы этот газ точно пошел по украинской трубе и перепродать его украинским компаниям. Европа может заказать у Газпрома ровно те объемы, которые готова купить Украина. Европа может даже заказать газ на российско-украинскую границу. Тогда Украина получит свой газ и не замерзнет», - говорит эксперт ФНЭБ. И тогда вообще не важно, по каким трубам Газпром качает газ в Европу, Украина свой импорт из Европы получает в любом случае.

Газпром не откажет европейцам в их заявках, хотя Киев может говорить, конечно, обратное. «Потому что ни для кого не секрет, что часть газа европейцы перепродают Украине. Газпром прекрасно видит, какие европейские компании проводят такие схема, и если бы он хотел прекратить схему виртуального реверса, то не продавал бы свой газ этим конкретным трейдерам. Но Газпром так не делает, потому что его тоже это устраивает. Для него это тоже нормальный способ зарабатывания денег. Ведь он продает свой газ, и европейцы в отличие от украинцев платят рыночную цену, да еще и вовремя расплачиваются, да еще и никаких политических требований не выставляют», - поясняет собеседник.

Когда Газпрому приходилось продавать газ напрямую «Нафтогазу», то украинцы постоянно задерживали оплату, а если платили, то по какой-то мифической и далеко не рыночной цене, плюс постоянно выставляли какие-то требования, были недовольны и забирали силы и нервы. Европейские трейдеры в этом плане комфортные для Газпрома покупатели российского газа. Зачем Газпрому перекрывать себе поток для зарабатывания денег, а речь идет почти о 10 млрд кубометров газа, которые в год импортирует Украина. Как выше было сказано, этот газ как ни крути российского происхождения.

Еще один сильный аргумент против украинских домыслов заключается в том, что если Газпром лишит Украину виртуального реверса, то он не только потеряет доходы от продажи 10 млрд кубометров газа в год, но и спровоцирует повод для обвинения в использовании энергетического оружия против Украины.

«А это заставит Германию наложить на санкции и закрыть «Северный поток-2». Потому что в договоренностях Меркель с США прописано обязанность Германии вести санкции против газопровода, если Россию уличать в использовании энергии как оружия. Зачем же России так подставляться? В Газпром сидят все-таки неглупые люди», - объясняет Игорь Юшков. Наоборот, Газпром будет доказывать всем, что «Северный поток-2» это нормальный экономический проект. Все это не исключает, что объемы транзита газа через Украину, да и «Ямал-Европа» будут колебаться в силу различных факторов, как это сейчас происходит, когда «Северный поток-2» еще не работает.

«Конечно, «Северный поток-2» не станет причиной того, что Украина зимой замерзнет. Такое ощущение, что Киев пытается заранее найти отговорки, почему будет коллапс зимой», - говорит Юшков. Любопытно, как будет выглядеть украинское руководство, когда в стране случится энергетический коллапс при долгих морозах, а «Северный поток-2» еще не будет запущен.

«Уже сейчас очевидно, что ситуация на Украине очень тяжелая. Запасли угля катастрофически мало, и его на станциях становится все меньше и меньше, идущие сухогрузы с углем ситуацию не спасают. Запасы газа в подземных хранилищах тоже невысокие. Официально на начало отопительного сезона было больше 18 млрд кубометров газа. Но в реальности 4-4,5 млрд кубов принадлежит иностранным компаниям, которые, скорее всего, ждут морозов и роста цен, чтобы сверхвыгодно его продать платежеспособным европейским покупателям условно по 1200 долларов за тысячу кубов, отмечает эксперт.

Даже без «Северного потока-2», когда Европу накроют долгие морозы, Украина может столкнуться с тем, что, во-первых, в самой Европе может не оказаться «лишнего» газа для украинцев, во-вторых, с отсутствием денег у самой Украины для закупки дорогого топлива. Уже сейчас Украина почти прекратила импорта газ из Европы, потому что это дорого. Ведь она покупает по ценам, привязанным напрямую к спотовому рынку Европы.

По данным украинского ведомства, в октябре 2021 году Украине приходилось импортировать газ из ЕС в среднем по 686 долларов за тысячу кубометров, в сентябре – по 543 млрд кубометров газа. Это уже очень дорого для страны, а с приближением зимы цены идут только в рост.