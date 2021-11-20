США ответили на слова Путина о конфликте в Донбассе

Администрация президента США Джо Байдена приветствует недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Она от лица Вашингтона выразила согласие с президентом России в том, что Москве и Киеву необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения. По словам президента, партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непонимании действий Москвы в связи с приписываемыми Вооруженным силам РФ перемещениями на границе с Украиной. Также министр обороны США призвал Россию «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения Минских соглашений».