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США ответили на слова Путина о конфликте в Донбассе

Елена Прошина
39 минут назад

Администрация президента США Джо Байдена приветствует недавнее заявление российского лидера Владимира Путина о том, что конфликт в Донбассе должен быть разрешен мирным путем на основе минских договоренностей, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

США ответили на слова Путина о конфликте в Донбассе
Фото: ReutersReuters

Она от лица Вашингтона выразила согласие с президентом России в том, что Москве и Киеву необходимо поддерживать диалог для разрешения существующих разногласий.

18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД РФ Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения. По словам президента, партнеры по «нормандскому квартету» — Германия и Франция — на словах не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на их демонтаж.

После этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил о непонимании действий Москвы в связи с приписываемыми Вооруженным силам РФ перемещениями на границе с Украиной. Также министр обороны США призвал Россию «быть более прозрачной относительно своих намерений и принять меры для выполнения Минских соглашений».

Напомним, глава комитета по международным делам, сенатор США Роберт Менендес предложил ввести санкции против Москвы в случае «вторжения на Украину». Соответствующая поправка внесена к оборонному бюджету страны. Инициатива требует от главы Белого дома принять ограничительные меры и запретить въезд в США российским военным и сотрудникам разведки, а также нарастить военную помощь Украине.

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