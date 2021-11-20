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США подготовили ответ России в случае «вторжения на Украину»

Елена Прошина
12 минут назад

Глава комитета по международным делам, сенатор США Роберт Менендес предложил ввести санкции против Москвы в случае «вторжения на Украину», сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

США подготовили ответ России в случае «вторжения на Украину»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом говорится в тексте поправки, которая внесена к оборонному бюджету страны. Она требует от главы Белого дома принять ограничительные меры и запретить въезд в США российским военным и сотрудникам разведки, а также нарастить военную помощь Украине.

Инициатива сенатора также подразумевает санкции против банков России, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Также предложено ввести ограничения против первичного и вторичного размещения российского суверенного долга.

Менендес также считает необходимым ввести санкции против любой компании или лица, кто участвует в планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Республиканцы в сенате хотят предложить поправку о санкциях против газопровода до каких-либо действий Москвы в отношении Киева.

Ранее издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показана концентрация российских войска и техники на границе с Украиной. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что военный авантюризм РФ у украинских границ будет «трагической ошибкой».

В мире,Роберт Менендес,Борис Джонсон,Комитет госдумы по международным делам,РИА Новости,
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