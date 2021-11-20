США подготовили ответ России в случае «вторжения на Украину»

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Об этом говорится в тексте поправки, которая внесена к оборонному бюджету страны. Она требует от главы Белого дома принять ограничительные меры и запретить въезд в США российским военным и сотрудникам разведки, а также нарастить военную помощь Украине.

Инициатива сенатора также подразумевает санкции против банков России, государственных учреждений, нефтегазового сектора и предприятий по добыче полезных ископаемых. Также предложено ввести ограничения против первичного и вторичного размещения российского суверенного долга.

Менендес также считает необходимым ввести санкции против любой компании или лица, кто участвует в планировании строительства трубопровода «Северный поток — 2». Республиканцы в сенате хотят предложить поправку о санкциях против газопровода до каких-либо действий Москвы в отношении Киева.