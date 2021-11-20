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Лукашенко сравнил польских военных с фашистами

Елена Прошина
33 минуты назад

Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что военнослужащие армии Польши поступают с нелегальными мигрантами на границе как фашисты, следует из интервью главы государства, которое опубликовано в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко сравнил польских военных с фашистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы как фашисты поступили. Люди спят под открытым небом, вы включаете прожектора, сирены, мигалки и прочее. Летаете на вертолете. Распылили слезоточивый газ — вода, ядохимикаты, вертолеты летали на низкой высоте, чтобы вихрем распылить подальше, чтобы до детей достало», — сказал Лукашенко.

Президент сослался на собственный опыт военной службы, заявив, что польские военные нарушили границу Белоруссии — лили воду с химикатами в сторону Белоруссии, хотя на сопредельную территорию даже оружие направлять нельзя. Лукашенко не исключил, что Минск помог мигрантам пропасть в Евросоюз. Ранее глава государства поручил создание логистического центра для беженцев, которые находятся на польско-белорусской границе.

Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук сообщил, что сейчас на польско-белорусской границе находятся около двух тысяч беженцев. Осуществляется сбор не только финансовой, но и гуманитарной помощи мигрантам.

В мире,Мигранты,Павел Савчук,Александр Лукашенко,Международный комитет Красного Креста,ЕС,
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