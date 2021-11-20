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В украинской разведке заявили о «кроте» во власти

Елена Прошина
26 минут назад

В украинской власти действует «крот», который работает в интересах России, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.

В украинской разведке заявили о «кроте» во власти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.

«Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, и, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу», — отметил бывший начальник.

Среди других причин провала называется плохая подготовка спецслужб Украины и хорошая работа контрразведки Белоруссии.

Группа россиян была задержана в Минске в конце июля 2020 года. Украинские власти заявляли, что они якобы принимали участие в военных действиях в Донбассе. Также утверждалось, что это бойцы ЧВК «Вагнер». Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию.

В ФСБ России подтвердили информацию о причастности ЦРУ к задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году. Об этом журналистам сообщил представитель Федеральной службы безопасности России.

В мире,Василий Бурба,ЦРУ,ФСБ,
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