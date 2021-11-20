В украинской разведке заявили о «кроте» во власти

В украинской власти действует «крот», который работает в интересах России, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба.
По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году.
«Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, и, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу», — отметил бывший начальник.
Среди других причин провала называется плохая подготовка спецслужб Украины и хорошая работа контрразведки Белоруссии.
Группа россиян была задержана в Минске в конце июля 2020 года. Украинские власти заявляли, что они якобы принимали участие в военных действиях в Донбассе. Также утверждалось, что это бойцы ЧВК «Вагнер». Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию.
В ФСБ России подтвердили информацию о причастности ЦРУ к задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году. Об этом журналистам сообщил представитель Федеральной службы безопасности России.