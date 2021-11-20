В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

«Ухудшилась походка и кашель»: врач Байдена рассказал о состоянии президента

Вечерняя Москваиещё 7
44 минуты назад

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор рассказал о том, что у американского лидера ухудшилась походка, а также усилился кашель.

У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
Фото: ТАССТАСС

Несмотря на то, что Байден остается «активным 78-летним мужчиной», он стал чаще «прочищать горло».

— Данный симптом явно присутствует и требует более детального исследования, — констатировал врач, пишет РИА Новости.

Также он отметил, что у Байдена по сравнению с прошлым годом походка стала более негибкой.

Сейчас Джо Байдена лечат от мерцательной аритмии, гиперлипидемии (повышенного содержания жира в крови), гастроэзофагеального рефлюкса, сезонной аллергии, небольшой сенсорной невропатии ног. Его обследовали на наличие рака толстого кишечника и кожи, у президента также проверили зубы и зрение.

— У президента в прошлом были спортивные и иные ортопедические травмы, около года назад он получил перелом стопы. Медики на данный момент считают, что речь идет о дегенеративном артрите позвоночника и спондилезе, — напомнил О’Коннор.

Байдену в субботу, 20 ноября, исполняется 79 лет, он наиболее пожилой в истории действующий президент США.

В пятницу, 19 ноября президент США Джо Байден передал полномочия вице-президенту Камале Харрис на время анестезии для колоноскопии. В соответствии с процедурой, прописанной в Конституции страны, глава государства передаст власть Харрис на короткий промежуток времени, добавила она. Белый дом опубликует отчет о состоянии Байдена по итогам обследования во второй половине дня.
В мире,Джозеф Байден,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители