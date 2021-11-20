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В украинской разведке заявили о «кроте» во власти

Lenta.ru
24 минуты назад

Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что в украинской власти действует «крот», который работает в интересах России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

В украинской разведке заявили о «кроте» во власти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это стало одной из причин провала операции по задержанию 33 россиян в 2020 году. «Из своего анализа, из своего руководящего опыта, могу сказать, что это провал благодаря людям, которые находятся во властных кабинетах, и, по моему мнению, сливают и передают информацию врагу», — отметил он. Другими причинами провала он назвал плохую подготовку украинских спецслужб и хорошую работу контрразведки Белоруссии.

29 июля 2020 года в Белоруссии задержали россиян по обвинению в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Некоторые из них имели украинские паспорта. Киев запросил их экстрадицию, но вагнеровцы вернулись в Россию. Позже главред украинского сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что вагнеровцев хотели выманить и использовать для обмена пленными с Москвой, однако операция сорвалась из-за Зеленского. Сам Зеленский назвал это бредом.

По данным Bellingcat и The Insider (оба внесены Минюстом России в список иностранных агентов), самолет с вагнеровцами планировалось посадить на Украине под угрозой взрыва на борту. Спецоперация была назначена на 26 июня 2020 года. Президент Владимир Зеленский впервые был проинформирован о ней 15 июня. Он одобрил проект и попросил подробный план, который был утвержден министром обороны 1 июля.
В мире,Василий Бурба,Владимир Зеленский,Юрий Бутусов,
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