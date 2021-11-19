Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что стране необходимо готовиться к вступлению в НАТО, так как ее присоединение к альянсу – вопрос времени, пишет «РБК Украина».
«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», - сказал Резников журналистам во время визита в Вашингтон.
Он отметил, что, вступление в НАТО для Украины является не только вопросом безопасности, но также развития демократии, экономики, гуманитарной сферы. Стране необходимо продолжать реформы и быть готовой в любой момент присоединиться к альянсу.
«Наша задача делать реформы, делать домашнее задание, чтобы быть де-факто готовыми к вступлению в НАТО, а политическое решение рано или поздно будет принято», - добавил Резников.