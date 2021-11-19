Глава Минобороны Украины оценил перспективы вступления страны в НАТО

«Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе стран Альянса. Это будет политическое решение. На сегодня принятие такого решения на повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции, что нашей целью является вступление в НАТО», - сказал Резников журналистам во время визита в Вашингтон.