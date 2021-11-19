Лукашенко: Белорусские силовики могли помочь мигрантам прорываться в Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью не исключил вероятность того, что белорусские силовики могли помогать беженцам прорывать польскую границу. Он отметил, что мигрантов в Белоруссию не приглашал, и держать их силой в стране не будет.

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«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы - славяне. Мы чувствуем сердцем. Наши военнослужащие понимают, что мигранты направляются в Германию. Возможно, кто-то из них (пограничников Беларуси – прим. ВЗГЛЯД) помогал им. Я не буду это даже выяснять», – цитирует Лукашенко издание «КорреспонденТ».

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Интервью глава Белоруссии давал ВВС.

Политик подчеркнул, что мигрантов на границе держать не будет. В случае, даже если они попытаются пробраться на территорию Польши. Как заявил Лукашенко, никто их останавливать не станет, так как они хотят попасть не в Беларусь.

«И честно говоря, я бы не хотел, чтобы они шли через Беларусь», – добавил Лукашенко.

Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов и военной техники напоминает события перед Великой Отечественной войной.

Президент Белоруссии предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию, чтобы 2 тыс. беженцев покинули польско-белорусскую границу. Отмечалось, что белорусская сторона поможет мигрантам вернуться на родину, но силой никого выталкивать не станет.

Накануне сообщалось, что все беженцы перебрались в логический центр из-за непогоды. Находились они все это время у пункта «Брузги»