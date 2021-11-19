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Российский Красный крест начал сбор средств для помощи Белоруссии

Вероника Полынина
32 минуты назад

Российский Красный крест (РКК) объявил сбор средств для помощи Белоруссии в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

Российский Красный крест начал сбор средств для помощи Белоруссии
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас мы от своих коллег из Национального общества Красного креста Беларуси получили первичную информацию по потребностям и объявляем сбор средств, а также гуманитарной помощи», - заявил Савчук.

Он отметил, что в стихийном лагере на границе Белоруссии и Польши по-прежнему остаются около двух тысяч человек.

Председатель РКК также напомнил, что деятельность по сбору средств на помощь беженцам осуществляется в соответствии с Основополагающими принципами движения Красного креста и Красного полумесяца в координации с международной федерацией КК.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.

В мире,Международный комитет Красного Креста,
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