Российский Красный крест начал сбор средств для помощи Белоруссии

Российский Красный крест (РКК) объявил сбор средств для помощи Белоруссии в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

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«Сейчас мы от своих коллег из Национального общества Красного креста Беларуси получили первичную информацию по потребностям и объявляем сбор средств, а также гуманитарной помощи», - заявил Савчук.

Он отметил, что в стихийном лагере на границе Белоруссии и Польши по-прежнему остаются около двух тысяч человек.

Председатель РКК также напомнил, что деятельность по сбору средств на помощь беженцам осуществляется в соответствии с Основополагающими принципами движения Красного креста и Красного полумесяца в координации с международной федерацией КК.