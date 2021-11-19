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Президент Польши: нет доказательств смерти ребенка-беженца на границе

Вероника Полынина
51 минуту назад

У польских властей нет доказательств смерти годовалого ребенка на границе с Белоруссией. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда во время своего визита в Скопье. Его слова приводит «РИА Новости» со ссылкой на Польское телевидение.

Президент Польши: нет доказательств смерти ребенка-беженца на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если речь идет о ситуации, касающейся, якобы, смерти ребенка, то по моей информации нет ни одного доказательства того, что какая-либо смерть ребенка имела место. Это информация СМИ. Ни одно доказательство этого не было представлено», — сказал Дуда.

В связи с этим президент Польши попросил не говорить о данном инциденте, как о свершившимся факте, пока не будут выяснены все детали ситуации.

«Пока никаких доказательств этого нет. Так что, я бы просил, чтобы мы не говорили об этом, как о факте».

О смерти годовалого ребенка мигрантов из Сирии на польско-белорусской границе сообщил в четверг Польский центр международной помощи. Родители малыша также нуждались в медицинской помощи. Семья пробыла в лесу на польско-белорусской границе 1,5 месяца.

В мире,Анджей Дуда,РИА Новости,
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