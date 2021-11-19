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Американская балерина Джой Аннабель Уомак получила российское гражданство

Газета.Ruиещё 1
3 часа назад

Танцовщица Джой Аннабель Уомак, которая уже более года является ведущей балериной Астраханского государственного театра оперы и балета, получила российское гражданство.

Американская балерина получила российское гражданство
Фото: Sergei Karpukhin/ReutersSergei Karpukhin/Reuters

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра. «Летом этого года она написала письмо президенту Путину с просьбой содействовать в этом. Она солирует в таких наших постановках, как «Лебединое озеро». В декабре состоится премьера балета «Сельфида» с ее участием», — рассказали в учреждении культуры.

Также известно, что в российский прокат вскоре выйдет фильм «Джой: американка в русском балете». Сама Джой ранее не скрывала, что мечтает продолжать традиции русского балета.

Уроженке Калифорнии 27 лет, в 2012 году она с красным дипломом окончила Московскую государственную академию хореографии. Она вторая после Анастасии Стивенс американка, окончившая хореографическое училище в Москве и принятая в балетную труппу Большого театра.

Ранее получившая российский паспорт уругвайская актриса Наталия Орейро заявила о желании сыграть сильную русскую женщину.

В мире,Наталия Орейро,Интерфакс,
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