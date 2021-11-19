В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Посла Болгарии вызвали в МИД Украины после слов президента о «российском Крыме»

Вероника Полынина
31 минуту назад

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в МИД Украины после того, как болгарский президент Румен Радев заявил, что Крым является территорией России. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении отмечается, что власти Украины указали консулу на некорректность и недопустимость подобных высказываний президента Болгарии, а также заявили, что такие заявления не способствуют развитию добрососедских отношений. Кроме того, в МИД Украины потребовали опровержения слов Радева.

Напомним, что ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии и назвал Крым русским. Выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства он подчеркнул, что санкции по вопросу полуострова и ситуации на границах с Украиной не дают никакого эффекта, а потому нужно искать прагматичные подходы к общению с Россией.

Отдельно Радев напомнил, что Россия является важной страной в борьбе с терроризмом.

В мире,Румен Радев,МИД,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители