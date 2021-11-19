Посла Болгарии вызвали в МИД Украины из-за Крыма

Посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в МИД Украины после того, как болгарский президент Румен Радев заявил, что Крым является территорией России. Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

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В сообщении отмечается, что власти Украины указали консулу на некорректность и недопустимость подобных высказываний президента Болгарии, а также заявили, что такие заявления не способствуют развитию добрососедских отношений. Кроме того, в МИД Украины потребовали опровержения слов Радева.

Напомним, что ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии и назвал Крым русским. Выступая на дебатах с претендующими на пост главы государства он подчеркнул, что санкции по вопросу полуострова и ситуации на границах с Украиной не дают никакого эффекта, а потому нужно искать прагматичные подходы к общению с Россией.