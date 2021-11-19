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Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией

Вероника Полынина
57 минут назад

Служащие национальной гвардии Украины начали военные учения в Черниговской области в пункте пропуска «Новые Яриловичи», находящего в 800 метрах от границы с Белоруссией. Нацгвардейцы прибыли в указанный район на подмогу пограничникам. Об этом сообщает телеканал «Дом».

Нацгвардия Украины начала учения у границы с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня, 19 ноября, Украина проводит военные учения на пункте пропуска "Новые Яриловичи" вблизи границы с Беларусью. В учениях принимают участие нацгвардейцы, которые прибыли на подмогу пограничникам. Сегодня отряды прошли ежедневные тренировки и отработали маневры», — говорится на сайте телеканала.

Точное количество нацгвардейцов, прибывших к украинско-белорусской границе, не уточняется. При этом военные заявили, что их сил хватит, чтобы отразить любое наступление.

Ранее министр МВД Денис Монастырский сообщил, что, «если на границе Украины с Белоруссией произойдет миграционный кризис, как в Польше, страна применит тактику эшелонного прикрытия».

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