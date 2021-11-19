ВОЗ выступила против обязательной вакцинации и локдаунов

Всемирная организация здравоохранения негативно оценивает возможность ввода обязательной вакцинации и локдаунов для непривитых граждан в отдельных странах. Бороться с пандемией нужно другими средствами. Об этом заявила в беседе с журналистами официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб.
По ее словам, ограничения и изоляция для отдельных категорий населения, в том числе и по фактору наличия прививки от коронавируса, являются грубой дискриминацией и имеют определенные последствия. В частности, некоторые граждане после таких антиковидных мер принципиально откажутся от вакцинации.
«Все, действительно, зависит от реальной эпидемиологической ситуации в каждой стране, но при этом нужно иметь в виду, что селективные локдауны окажут негативное влияние на этическую сторону и права человека», - пояснила Фадела Шаиб.
В ВОЗ также выступили против обязательной вакцинации. В организации уверены, что власти должны доносить до своих граждана информацию о необходимости прививок, как самому оптимально средству борьбы с пандемией, и обеспечивать медпрепаратами, а не принуждать к этому силой.
Отметим, что заявление Фаделы Шаиб стало реакцией на действия австрийского правительства. В республике сначала ввели локдаун для непривитых, потом анонсировали общенациональную изоляцию и, наконец, обязательную вакцинацию с 1 февраля. Аналогичный локдаун установят и в Баварии.