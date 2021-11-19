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Advance о блокировке «Северного потока- 2»: «Выстрелили себе в ногу»

Вероника Полынина
13 минут назад

Блокировка газопровода «Северный поток- 2» может навредить не только Германии, но и всей Европе, считает обозреватель издания Advance, пишет «Газета.ру».

Advance о блокировке «Северного потока- 2»: «Выстрелили себе в ногу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор напомнил, что штаб-квартира компании, которая управляет новым газопроводом, должна находиться не в Швейцарии, как сейчас, а в Германии.

«В переводе это означает: Германия придумала аргумент, чтобы блокировать газопровод, тем самым выстрелив в ногу и себе, и всей Европе», — считает автор.

По его словам, одной из причин такой позиции со стороны Германии стало давление со стороны США. Там считали, что могут, надавив на власти ФРГ, остановить проект даже на стадии, когда он был почти завершен. По мнению автора статьи, сейчас, когда его строительство полностью завершено, США выбрали новую тактику, требуя от Германии гарантий блокировки газопровода, если «Россия будет плохо себя вести».

В Германии назвали причину задержки сертификации «СП-2»

«Северный поток -2» – газопровод из России в Германию. Состоит из двух ниток, суммарная мощность которых - 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство полностью завершилось в сентябре 2021 года. По нормам Газовой директивы ЕС для запуска газопровода нужно получить регистрацию как независимого транспортного оператора.

Немецкий регулятор во вторник сообщил, что приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2», так как оператор может быть сертифицирован как независимый только при условии реорганизации правовой формы в соответствии с немецким правом. Для этого немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода, а после вновь подать полный комплект документов для сертификации, только тогда процесс будет возобновлен.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что запуск газопровода возможен в апреле-мае следующего года.

В мире,Бундестаг,ЕС,Газета.Ru,
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