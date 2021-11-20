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Президент Болгарии Радаев объяснил свою позицию по Крыму

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
38 минут назад

Болгарский лидер Румен Радаев вновь заявил, что Крымский полуостров является российским, сообщают болгарские СМИ.

Радаев в ответ на просьбу прокомментировать недавнее заявление по этому полуострову сообщил, что «аннексия» Крыма является нарушением, но все же территория принадлежит России, передает «Страна.ua» со ссылкой на болгарские СМИ.

«Нет никакой драмы. Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – заявил он.

«Не стоит питать иллюзий»: политолог о заявлении президента Болгарии по Крыму

Ранее Радаев в ходе дебатов со своим оппонентом, претендующим на пост президента страны Анастасом Герджиковым назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.

Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве.

«Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – заявили в украинском ведомстве.

В мире,Видео,Выборы на Украине,Крым наш,Михаил Погребинский,МИД,ЕС,Деловая газета "Взгляд",
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