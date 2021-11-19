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Санду назвала незаконными выборы президента Приднестровья

Lenta.ru
53 минуты назад

Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными выборы главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), сообщает NewsMaker.

Санду назвала незаконными выборы президента Приднестровья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы считаем эти выборы незаконными, поэтому никаких ожиданий по поводу результатов у нас нет. Премьер-министр говорила с господином Красносельским (действующим президентом ПМР. — прим. "Ленты.ру"), потому что там наши люди, и мы должны поддерживать диалог», — сказала Санду

По ее словам, Кишинев хочет разрешения конфликта с Тирасполем, но это долгий процесс, и «нет легких и быстрых решений».

«Режим в Тирасполе допускает похищения наших граждан. Это уязвимое место — многие наши граждане живут там или работают. Но мы должны держаться своей линии и не допустить новый конфликт», — заключила Санду.

Ранее президент Молдавии потребовала полного вывода российских войск из Приднестровья.

Выборы президента ПМР Приднестровья состоятся 12 декабря. Пока кандидатом зарегистрирован только Вадим Красносельский.

В мире,Вадим Красносельский,Lenta.ru,
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