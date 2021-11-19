Санду назвала незаконными выборы президента Приднестровья

«Мы считаем эти выборы незаконными, поэтому никаких ожиданий по поводу результатов у нас нет. Премьер-министр говорила с господином Красносельским (действующим президентом ПМР. — прим. "Ленты.ру"), потому что там наши люди, и мы должны поддерживать диалог», — сказала Санду