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Польша решила приостановить железнодорожное сообщение с Белоруссией

Lenta.ruиещё 4
41 минуту назад

Белоруссия получила официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале.

Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией
Фото: ReutersReuters

По данным ведомства, в связи с таким решением Варшавы Белоруссия направила разъяснения о том, что Минск принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации с мигрантами. В ГКП отметили, что подробно разъяснили Польше ситуацию вблизи автодорожного пункта пропуска «Брузги» (с польской стороны «Кузница Белостоцкая»), и заверили, что для сотрудников польских служб нет никакой угрозы.

Польша обвинила Белоруссию в удерживании мигрантов на границе

Кроме того, отметили сотрудники пограничной службы, Белоруссия подчеркнула готовность готовность возобновить работу автодорожного пункта пропуска «Брузги».

18 ноября власти Польши пригрозили закрыть железнодорожный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Белоруссией. Варшава поставила Минску ультиматум и потребовала, чтобы ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе стабилизировалась до 21 ноября.

По информации польского кабмина, глава МВД Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту пограничной службы обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, в котором содержится призыв к урегулированию ситуации с мигрантами. Отмечается, что в письме упомянуто множество актов агрессии на границе, в результате которых пострадали офицеры польских служб безопасности.

В мире,Анатолий Лаппо,МВД,
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