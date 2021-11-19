Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией

Белоруссия получила официальное письмо от польской стороны относительно ее намерения приостановить с 21 ноября грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска Кузница. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии в Telegram-канале.

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По данным ведомства, в связи с таким решением Варшавы Белоруссия направила разъяснения о том, что Минск принимает все необходимые меры для урегулирования ситуации с мигрантами. В ГКП отметили, что подробно разъяснили Польше ситуацию вблизи автодорожного пункта пропуска «Брузги» (с польской стороны «Кузница Белостоцкая»), и заверили, что для сотрудников польских служб нет никакой угрозы.

Кроме того, отметили сотрудники пограничной службы, Белоруссия подчеркнула готовность готовность возобновить работу автодорожного пункта пропуска «Брузги».

18 ноября власти Польши пригрозили закрыть железнодорожный контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе с Белоруссией. Варшава поставила Минску ультиматум и потребовала, чтобы ситуация с нелегальными мигрантами на польско-белорусской границе стабилизировалась до 21 ноября.