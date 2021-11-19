Украинцы пригрозили Зеленскому новым майданом

Жители Украины записали видеообращения к президенту страны Владимиру Зеленскому из-за высоких платежей по ЖКХ. Как сообщает «Украина.ру», за последние несколько лет доходы населения сильно упали, а повышение тарифов поставило миллионы граждан на грань выживания.
При этом тарифы продолжают расти, несмотря на то что Зеленский обещал их снижение в ближайшее время. Из-за этого над Украиной навис новый, «тарифный майдан», о чем прямо говорят некоторые авторы.
Как отметили в издании, обращение через видео — логичный шаг, учитывая, что сам Зеленский обращается к населению с помощью YouTube. При этом если главу государства смотрят все, то смотрит ли он обращения народа — неизвестно.
Напомним, что ранее глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что полицейские будут открывать огонь в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни и здоровью пограничников. По его словам, Верховная рада должна быть готова к введению ЧП на границах при необходимости.