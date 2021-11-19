У Саакашвили нашли серьезное заболевание мозга

Медработники, посетившие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, нашли у него серьезное заболевание мозга, из-за которого политик может впасть в кому и умереть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аппарата омбудсмена.

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«Хотя группа специалистов, созданная Народным защитником, в отчете от 17 ноября оценила состояние пациента как критическое и тяжелое, из-за игнорирования рекомендаций у Михаила Саакашвили развилось одно из самых тяжелых осложнений — энцефалопатия Вернике», — говорится в сообщении.

Для полной оценки очаговых процессов в мозге экс-президенту требуется МРТ-исследование, в том числе МР-венография, также рекомендуется исследование ЭЭГ.

Специалисты призвали министра юстиции и пенитенциарную службу немедленно перевести Саакашвили в многопрофильную больницу с большим опытом работы.

«Так как существует высокая вероятность опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы, что может завершиться летальным исходом», — заключили медики.

Ранее в ноябре политик упал в обморок после длительной голодовки, ему руками открывали глаза. После этого пациента решили перевести из тюремной больницы в военный госпиталь города Гори.