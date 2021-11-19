Обзор иноСМИ: что задумал Путин и гонка за утонувшим F-35

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Британцы и россияне устроили гонку за утонувшим F-35

Королевский флот Британии и российские военные участвуют в подводной гонке за разбившимся и утонувшим в Средиземном море истребителем F-35. Как пишет таблоид Daily Mail, НАТО стремится сохранить в тайне технологии F-35, включая сверхсекретный радар и датчики, позволяющие ему быть невидимкой и летать на сверхзвуковых скоростях.

Пилоту британских ВВС пришлось катапультироваться из своего F-35B Lightning, упавшего в море вскоре после взлета с флагманского авианосца HMS Queen Elizabeth во время учений. Это первая потеря такого рода для Британии. Место его крушения будет охраняться англо-американской бригадой, а сама операция по поднятию F-35, стоившего сто миллионов фунтов стерлингов, станет «сверхсекретной». Британские читатели в комментариях иронизировали над ситуацией. Один из них отметил, «как хорошо, что британские СМИ не сообщают о секретной операции», а другой подчеркнул, что «за такие деньги самолет сам должен выплывать на поверхность».

«Приоритет Путина - газ, а не война»

Слухи о наращивании военной мощи на границе с Украиной и кризис на белорусско-польской границе, в котором Кремль встал на сторону Минска, «снова поднимают извечный вопрос: что задумал президент Владимир Путин?», пишет Bloomberg. По версии агентства, «снять груз с сердец наблюдателей» может анализ внешнеполитических целей Кремля: сейчас Путин сосредоточен не на завоеваниях, а на другом приоритете внешней политики - газовых проектах.

Bloomberg считает, что эти проекты «не менее важны для его наследия, чем воссоединение основных славянских народов Советского Союза». Новая сеть трубопроводов, построенная при Путине, - в Турцию, Китай и Германию - должна закрепить его региональные союзы и держать открытым «немецкое окно в Европу». Агентство назвало газовые проекты ключевым элементом задачи по объединению славян: нынешние правительства Украины и Белоруссии имеют слишком много рычагов давления на Россию как гаранты экспорта ее газа.

Чешский журналист предостерег от санкций против Москвы и Минска

Автор чешского издания Časopis argument Бранислав Фабры считает, что новые санкции против Белоруссии и России не решат кризис на границе ЕС и только повысят риски эскалации конфликта. Фабры подчеркнул, что Минск не является причиной миграционного кризиса: мигранты прибывают в ЕС в течение многих лет, «в основном из стран, которые были объектом военных операций Запада».

По мнению автора, угрозы санкциями делают невозможным дипломатическое решение решение конфликта, более того, президент Белоруссии Александр Лукашенко «не может позволить себе отступить из-за общественного мнения»: его сторонники рассчитывают на жесткую позицию в отношении Запада. Фабры считает, что Россия также не несет ответственности за ситуацию: хотя Москва может влиять на решения Минска, у Лукашенко все еще есть важные позиции, позволяющие ему действовать по своему усмотрению. Угроза санкций против России еще опаснее, чем против Белоруссии, уверен автор, так как экономики ЕС и РФ слишком тесно связаны.

«Сын Каддафи идет в президенты, кто за ним стоит?»

В коричневом тюрбане и мантии, напоминающей плащ его отца, Сейф аль-Ислам, сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи, регистрировался кандидатом в президенты Ливии, выборы которого пройдут в декабре 2021 года, пишет египетский портал NoonPost. Издание отмечает, что после своего многолетнего отсутствия, так и не получившего объяснение, Сейф аль-Ислам не стал обращаться к нации и лишь процитировал Коран (призвал бога рассудить все по справедливости).

В 2015 году ливийские судебные органы приговорили Саифа аль-Ислама к расстрелу «за участие в военных преступлениях» с целью подавления восстания, «но, как обычно при арабских режимах, приговор не был исполнен», а сам сын Каддафи исчез, отмечает NoonPost. В 2017 году Сейф аль-Ислам был освобожден от преследования в результате всеобщей амнистии. По версии издания, Саифа аль-Ислама может поддерживать Москва, стремящаяся ограничить влияние в Ливии американцев, и желающая укрепления в регионе Франция.

«Будем гнать, полиция не остановит»: как мигрантов заманивают на границу

Корреспондентка шведской газеты Svenska Dagbladet Лина Малерс встретилась с жителями Ирака, которые стремятся попасть в ЕС через Белоруссию, и выяснила, что им обещают и сколько просят взамен. По данным Малерс, примерно за 1300 долларов (более 94 тысяч рублей) туристические бюро Багдада обещают организовать визу в Белоруссию за неделю, а «полный пакет» может обойтись в десять тысяч долларов (около 726 тысяч рублей).