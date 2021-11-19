В Киеве заявили о готовности стрелять по мигрантам

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что полицейские будут открывать огонь в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни и здоровью пограничников. Как сообщает РИА Новости, министр отметил, что Верховная рада должна быть готова к введению ЧП на границах при необходимости.
«В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие», — заявил глава МВД.
Монастырский отметил, что пока нет необходимости введения ЧП в приграничных областях с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, но Верховная рада должна быть готова к этому.
«В случае необходимости Верховной раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах», — заявил он.
Напомним, что 18 ноября погранслужба Украины сообщила, что пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны