В Киеве заявили о готовности стрелять по мигрантам

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На Украине готовы стрелять по мигрантам в случае агрессии

Елена Прошина
29 минут назад

Глава МВД Украины Денис Монастырский заявил, что полицейские будут открывать огонь в случае агрессивных действий мигрантов и угрозы жизни и здоровью пограничников. Как сообщает РИА Новости, министр отметил, что Верховная рада должна быть готова к введению ЧП на границах при необходимости.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В случае агрессивных действий нарушителей границы для личностного состава второго эшелона предусмотрено использование необходимых специальных средств и оружия. И мы понимаем, что в случае угрозы жизни и здоровью пограничников и правоохранителей мы будем применять все необходимые предусмотренные законом средства, в том числе огнестрельное оружие», — заявил глава МВД.

Монастырский отметил, что пока нет необходимости введения ЧП в приграничных областях с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами, но Верховная рада должна быть готова к этому.

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«В случае необходимости Верховной раде нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении и чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах», — заявил он.

Напомним, что 18 ноября погранслужба Украины сообщила, что пресекла попытку 15 иностранцев с Ближнего Востока нелегально въехать на территорию страны

В мире,Верховная Рада,МВД,
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