Австрия вводит общенациональный локдаун

Власти Австрии приняли решение ввести общенациональный локдаун с 22 ноября в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

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"С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - заявил канцлер, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава правительства также сообщил, что страна готовится к началу обязательной вакцинации от коронавируса.

"Мы пришли к сложному решению - к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию", - заявил Шалленберг, добавив, что процесс начнется в феврале следующего года.