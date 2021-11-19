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Австрия вводит общенациональный локдаун с 22 ноября

Российская Газета
19 минут назад

Власти Австрии приняли решение ввести общенациональный локдаун с 22 ноября в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Об этом сообщил австрийский канцлер Александер Шалленберг.

Австрия вводит общенациональный локдаун
Фото: HELMUT FOHRINGER / APA / AFPHELMUT FOHRINGER / APA / AFP

"С понедельника максимально на 20 дней вводится общенациональный локдаун, который будет проанализирован через 10 дней и завершится автоматически 13 декабря", - заявил канцлер, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Глава правительства также сообщил, что страна готовится к началу обязательной вакцинации от коронавируса.

"Мы пришли к сложному решению - к решению немедленно ввести общенациональную обязательную вакцинацию", - заявил Шалленберг, добавив, что процесс начнется в феврале следующего года.

Агентство напоминает, что в Австрии в течение ноября продолжается рост числа заболевших коронавирусом, достигая показателя в 15 тысяч зараженных в сутки.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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