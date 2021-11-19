Президент Молдавии продолжит участие в "Крымской платформе"

"Неправда, что мое участие в "Крымской платформе" имело негативное влияние на энергетический кризис (переговоры с "Газпромом" по поставке газа - прим. ТАСС). Я приняла участие в заседании "Крымской платформы", так как официальная позиция нашей страны - уважение территориальной целостности Украины. Также Украина уважает территориальную целостность нашей страны. В той или иной форме мы продолжим выступать за территориальную целостность Украины, поэтому я продолжу участие в этой платформе", - сказала Санду в пятницу на пресс-конференции.