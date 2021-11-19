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Президент Молдавии продолжит участие в "Крымской платформе"

ТАСС
30 минут назад

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что продолжит участие в "Крымской платформе" из уважения к территориальной целостности Украины.

Президент Молдавии продолжит участие в "Крымской платформе"
Фото: EPAEPA

"Неправда, что мое участие в "Крымской платформе" имело негативное влияние на энергетический кризис (переговоры с "Газпромом" по поставке газа - прим. ТАСС). Я приняла участие в заседании "Крымской платформы", так как официальная позиция нашей страны - уважение территориальной целостности Украины. Также Украина уважает территориальную целостность нашей страны. В той или иной форме мы продолжим выступать за территориальную целостность Украины, поэтому я продолжу участие в этой платформе", - сказала Санду в пятницу на пресс-конференции.

В мире,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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