США могут разместить ядерное оружие рядом с границами РФ

Американское ядерное оружие могут передислоцировать ближе к российским границам, в Восточную Европу, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 19 ноября на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности, сообщает ТАСС.

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«Конечно, Германия должна решать, будет ли ядерное оружие (находится — прим.ред.) в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — заявил политик.

Напомним, что ранее Украина заявила, что собирается вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией. 15 ноября в МВД Украины пояснили, что планируют через два года завершить оборудование границы с РФ и сделать то же самое с украинско-белорусской границей.