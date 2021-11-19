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США могут разместить ядерное оружие рядом с границами РФ

Елена Прошина
31 минуту назад

Американское ядерное оружие могут передислоцировать ближе к российским границам, в Восточную Европу, если Германия откажется от его размещения на своей территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 19 ноября на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности, сообщает ТАСС.

США могут разместить ядерное оружие рядом с границами РФ
Фото: ReutersReuters

«Конечно, Германия должна решать, будет ли ядерное оружие (находится — прим.ред.) в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», — заявил политик.

Напомним, что ранее Украина заявила, что собирается вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией. 15 ноября в МВД Украины пояснили, что планируют через два года завершить оборудование границы с РФ и сделать то же самое с украинско-белорусской границей.

По словам главы ведомства Дениса Монастырского, на эти цели из госбюджета потребуется 17 млрд гривен. В заграждения по проекту должны войти ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,МВД,ИТАР-ТАСС,
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