Умер джазовый музыкант Дейв Фришберг

Джазовый музыкант, певец, пианист, номинант на "Грэмми" Дэйв Фришберг скончался 18 ноября, сообщает Deadline. По словам его супруги Эйприл Магнуссон, 88-летний артист несколько лет боролся с тяжелым заболеванием.
Фришберг начал профессионально заниматься джазом в 1950-е. Известность ему принесло сотрудничество с образовательным сериалом о музыке Schoolhouse Rock, выходившем на телеканале АВС с 1973 по 1985 год. Для этого шоу он написал композиции Elementary, My Dear, Conjunction Junction и I'm Just a Bill. Последняя песня вышла на новый виток популярности, когда ее сыграли в 2014 году в передаче Saturday Night Live.
Песни Фришберга можно услышать в сиквеле "Блондинки в законе", комедии "Отцовство" с Бертом Рейнольдсом и других сериалах и телепередачах. В 2017 году Фришберг выпустил автобиографию My Dear Departed Past о своей музыкальной карьере и работе со Schoolhouse Rock.