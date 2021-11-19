В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Умер джазовый музыкант Дейв Фришберг

Газета.Ru
12 минут назад

Джазовый музыкант, певец, пианист, номинант на "Грэмми" Дэйв Фришберг скончался 18 ноября, сообщает Deadline. По словам его супруги Эйприл Магнуссон, 88-летний артист несколько лет боролся с тяжелым заболеванием.

Умер джазовый музыкант Дейв Фришберг
Фото: davefrishberg.netdavefrishberg.net

Фришберг начал профессионально заниматься джазом в 1950-е. Известность ему принесло сотрудничество с образовательным сериалом о музыке Schoolhouse Rock, выходившем на телеканале АВС с 1973 по 1985 год. Для этого шоу он написал композиции Elementary, My Dear, Conjunction Junction и I'm Just a Bill. Последняя песня вышла на новый виток популярности, когда ее сыграли в 2014 году в передаче Saturday Night Live.

Песни Фришберга можно услышать в сиквеле "Блондинки в законе", комедии "Отцовство" с Бертом Рейнольдсом и других сериалах и телепередачах. В 2017 году Фришберг выпустил автобиографию My Dear Departed Past о своей музыкальной карьере и работе со Schoolhouse Rock.

В мире,телеканал АВС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители