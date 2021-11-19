Умер джазовый музыкант Дейв Фришберг

Джазовый музыкант, певец, пианист, номинант на "Грэмми" Дэйв Фришберг скончался 18 ноября, сообщает Deadline. По словам его супруги Эйприл Магнуссон, 88-летний артист несколько лет боролся с тяжелым заболеванием.

Фото: davefrishberg.net davefrishberg.net

Фришберг начал профессионально заниматься джазом в 1950-е. Известность ему принесло сотрудничество с образовательным сериалом о музыке Schoolhouse Rock, выходившем на телеканале АВС с 1973 по 1985 год. Для этого шоу он написал композиции Elementary, My Dear, Conjunction Junction и I'm Just a Bill. Последняя песня вышла на новый виток популярности, когда ее сыграли в 2014 году в передаче Saturday Night Live.