Шон Пенн снимет в Донбассе фильм об «агрессии» РФ

Голливудский актер и продюсер Шон Пенн приехал на передовую в Донбассе и посетил зону проведения украинской Операции объединенных сил (ООС), чтобы собрать материал для своего фильма, сообщает Telegram-канал «Украина в шоке».
«Шон Пенн снимает документалку про Майдан и войну. Он своими глазами увидел результат российской агрессии и посетил позиции украинских военных. В штабе ООС говорят, что актера удивило количество женщин в составе. Он поразился тому, что они выполняют военные обязанности наравне с мужчинами», — говорится в публикации.
Первые новости о появлении актера на Украине появились 16 ноября — когда Пенна заметили в Киеве. Артист прогуливался по улице Институтской на месте расстрелов «Небесной сотни» и ударил в «Колокол Достоинства», сообщает «Украина.ру».
Напомним, что в фильмах основное амплуа Шонна Пенна — «плохие парни». Актер снялся в таких фильмах как «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Игра без правил», «В диких условиях», «Быть Джоном Малковичем» и многих других.