Шон Пенн снимет в Донбассе фильм об «агрессии» РФ

«Шон Пенн снимает документалку про Майдан и войну. Он своими глазами увидел результат российской агрессии и посетил позиции украинских военных. В штабе ООС говорят, что актера удивило количество женщин в составе. Он поразился тому, что они выполняют военные обязанности наравне с мужчинами», — говорится в публикации.