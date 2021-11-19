Украина решила вырыть ров на границе с РФ и Белоруссией

Украина планирует вырыть ров на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

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Напомним, что ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости строительства "стены" не только на границе с Россией, но и с Белоруссией. Причиной такого заявления стала ситуация с беженцами на польско-белорусской границе.

15 ноября в МВД Украины заявляли, что планируют через два года завершить оборудование границы с РФ и сделать то же самое с украинско-белорусской границей. По словам главы ведомства Дениса Монастырского, на эти цели из госбюджета потребуется 17 млрд гривен. В заграждения по проекту должны войти ров, антивандальный забор, башни наблюдения и рокадная дорога, сообщал ТАСС.

Ранее Польша решила построить стену на границе с Белоруссией после обострения миграционного кризиса на границе двух стран 8 ноября — такой закон приняли в польском парламенте. Как заявил глава МВД и администрации Мариуш Каминьский, постройка ограждения будет вестись в три смены 24 часа в сутки.

Общая длина инженерного заграждения составит 180 километров, а высота — 5 метров. Конструкцию оснастят камерами дневного и ночного видения, а также датчиками движения.