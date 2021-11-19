Гражданин США заказал убийство украинского министра

На Украине представители силовых ведомств предотвратили покушение на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Как сообщает «Российская газета», причиной стали долги политика в $1 млн, которые глава ведомства похитил еще до прихода в правительство.
Как сообщили в МВД Украины, во время брифинга силовики продемонстрировали видео разговора предполагаемого заказчика убийства, который оказался гражданином США, с киллером из Украины. Во время ужина наемный убийца спрашивал о «пожеланиях» клиента.
«Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, то не буду против», — заявил заказчик.
При этом в этом деле был и второй заказчик — гражданка Украины. Чтобы поймать убийц, полицейские инсценировали покушение на министра, а в ресторан за деньгами к заказчикам пришел подставной «киллер». Подозреваемых арестовали с поличным, им грозит пожизненное заключение.
Лещенко же, узнав, что на него готовилось покушение, был шокирован и даже заплакал перед камерами. По информации Telegram-каналов, до прихода в правительство он работал управляющим в хозяйстве американского инвестора и обманул его на $1 млн. Попытки добиться правды в украинских судах результата не принесли, а поэтому он решил обратиться к киллеру.