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Гражданин США заказал убийство украинского министра

Елена Прошина
31 минуту назад

На Украине представители силовых ведомств предотвратили покушение на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Как сообщает «Российская газета», причиной стали долги политика в $1 млн, которые глава ведомства похитил еще до прихода в правительство.

Гражданин США заказал убийство украинского министра
Фото: ReutersReuters

Как сообщили в МВД Украины, во время брифинга силовики продемонстрировали видео разговора предполагаемого заказчика убийства, который оказался гражданином США, с киллером из Украины. Во время ужина наемный убийца спрашивал о «пожеланиях» клиента.

«Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, то не буду против», — заявил заказчик.

При этом в этом деле был и второй заказчик — гражданка Украины. Чтобы поймать убийц, полицейские инсценировали покушение на министра, а в ресторан за деньгами к заказчикам пришел подставной «киллер». Подозреваемых арестовали с поличным, им грозит пожизненное заключение.

Лещенко же, узнав, что на него готовилось покушение, был шокирован и даже заплакал перед камерами. По информации Telegram-каналов, до прихода в правительство он работал управляющим в хозяйстве американского инвестора и обманул его на $1 млн. Попытки добиться правды в украинских судах результата не принесли, а поэтому он решил обратиться к киллеру.

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