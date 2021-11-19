Гражданин США заказал убийство украинского министра

На Украине представители силовых ведомств предотвратили покушение на убийство министра аграрной политики Романа Лещенко. Как сообщает «Российская газета», причиной стали долги политика в $1 млн, которые глава ведомства похитил еще до прихода в правительство.

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Как сообщили в МВД Украины, во время брифинга силовики продемонстрировали видео разговора предполагаемого заказчика убийства, который оказался гражданином США, с киллером из Украины. Во время ужина наемный убийца спрашивал о «пожеланиях» клиента.

«Я не заказываю его убийство, но если вы его убьете, то не буду против», — заявил заказчик.

При этом в этом деле был и второй заказчик — гражданка Украины. Чтобы поймать убийц, полицейские инсценировали покушение на министра, а в ресторан за деньгами к заказчикам пришел подставной «киллер». Подозреваемых арестовали с поличным, им грозит пожизненное заключение.