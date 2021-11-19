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Посла Украины обвинили в плевке в лицо немцам

Елена Прошина
43 минуты назад

Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на сроки запуска «Северного потока — 2». Как отметил Бужанский в своем Telegram-канале, дипломат выбрал самое неподходящее время для таких высказываний.

Посла Украины обвинили в плевке в лицо немцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Комментировать тут нечего, кроме того, что посол выбрал наилучший момент для того, чтобы плюнуть в лицо немцам — период последних согласований СП-2», — сказал парламентарий.

Бужанский добавил, что слова Мельника являются наивысшим неуважением к памяти жертв трагических событий начала 1930-х годов.

Напомним, что ранее посол написал в Twitter, что Германия частично ответственна за голод на территории Украинской ССР, поскольку страна была главным торговым партнером Советского Союза в 1932 году. Таким образом, ФРГ, «морально обязана» признать «геноцид украинского народа».

Киев объявил массовый голод 1932-1933 годов, также называемый как «голодомор», геноцидом и актом «тоталитарного террора» против украинцев и добивается от мирового сообщества признания того же. В России действия властей соседнего государства воспринимаются как попытка «политизировать историю» и отмечают, что нехватка продовольствия тогда возникла не только на территории современной Украины.

В мире,Максим Бужанский,Андрей Мельник,
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