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Королева Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без своего мужа

Газета.Ruиещё 2
7 минут назад

Королева Великобритании Елизавета II впервые встретила годовщину свадьбы без своего супруга герцога Филиппа, который умер в апреле этого года. Об этом сообщает SKY.

Елизавета II впервые провела годовщину свадьбы без мужа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
The Royal Family/Instagram

Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года. Их отношения стали самыми длительными в истории британской монархии. Филипп был рядом с королевой на протяжении десятилетий, поддерживая ее в роли главы государства.

После его смерти в апреле королева сказала, что она и ее семья были в "периоде великой печали", но ее утешила возданная ему дань уважения.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет в апреле текущего года. 16 февраля, герцог был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце. Начиная с 2017 года, принц несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл отказались от приглашения провести рождество с Елизаветой II.

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