Макрон заявил о необходимости продолжать давление на Лукашенко

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на лидера Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию миграционных потоков на границе с Европой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Фото: Thibault Camus / Reuters Thibault Camus / Reuters

Французский президент провел переговоры с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким, обсудив ситуацию на белорусско-польской границе. Оба телефонных разговора были посвящены ситуации на польско-белорусской границе. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон подтвердил свою полную солидарность с Польшей и спросил своих собеседников о развитии ситуации.

Также в администрации лидера Франции напомнили, что в понедельник, 15 ноября, Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых «оба президента договорились работать над деэскалацией миграционного кризиса». В связи с этим Макрон призвал Путина «использовать свое влияние на Александра Лукашенко».

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что Евросоюз (ЕС) не намерен вести переговоры с Лукашенко по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и их дальнейшей судьбе. Он отверг как проведение, так и возможность переговоров с Лукашенко.