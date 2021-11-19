В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Макрон заявил о необходимости продолжать давление на Лукашенко

Lenta.ru
49 минут назад

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать давление на лидера Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы положить конец использованию миграционных потоков на границе с Европой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Макрон заявил о необходимости продолжать давление на Лукашенко
Фото:  Thibault Camus / Reuters Thibault Camus / Reuters

Французский президент провел переговоры с президентом и премьером Польши Анджеем Дудой и Матеушем Моравецким, обсудив ситуацию на белорусско-польской границе. Оба телефонных разговора были посвящены ситуации на польско-белорусской границе. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон подтвердил свою полную солидарность с Польшей и спросил своих собеседников о развитии ситуации.

Также в администрации лидера Франции напомнили, что в понедельник, 15 ноября, Макрон провел телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которых «оба президента договорились работать над деэскалацией миграционного кризиса». В связи с этим Макрон призвал Путина «использовать свое влияние на Александра Лукашенко».

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано заявил, что Евросоюз (ЕС) не намерен вести переговоры с Лукашенко по ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе и их дальнейшей судьбе. Он отверг как проведение, так и возможность переговоров с Лукашенко.

С начала ноября на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев из стран Ближнего Востока подошли к заграждениям на границе и попытались проникнуть на территорию Польши и других европейских стран. Польским силовикам пришлось использовать дополнительные силы, чтобы сдержать их напор. Евросоюз обвинил официальный Минск в усугублении ситуации с мигрантами.

В мире,Эммануэль Макрон,Александр Лукашенко,Анджей Дуда,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители