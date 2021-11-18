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Байден подтвердил возможный бойкот Олимпиады в Пекине

Вероника Полынина
31 минуту назад

Президент США Джо Байден подтвердил, что США рассматривают возможность бойкотировать Олимпийские игры в Пекине, передает ТАСС.

Байден подтвердил возможный бойкот Олимпиады в Пекине
Фото: REUTERSREUTERS

Во время брифинга с журналистами Байден ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады словами: «Мы рассматриваем».

О том, что администрация Джо Байдена может объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, сообщила газета Washington Post.

По информации издания, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако ответ от президента США ожидается до конца ноября. Дипломатический бойкот будет означать, что на Олимпиаду не приедут ни Байден, ни какие-либо официальные лица из Вашингтона.

Таким образом, отмечает Washington Post, в США хотят отреагировать на нарушение прав человека китайским правительством без ущерба для американских спортсменов.

В мире,Джозеф Байден,Washington Post,ИТАР-ТАСС,
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