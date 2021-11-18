Байден подтвердил возможный бойкот Олимпиады в Пекине

Во время брифинга с журналистами Байден ответил на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном дипломатическом бойкоте Олимпиады словами: «Мы рассматриваем».

О том, что администрация Джо Байдена может объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине, сообщила газета Washington Post .

По информации издания, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, однако ответ от президента США ожидается до конца ноября. Дипломатический бойкот будет означать, что на Олимпиаду не приедут ни Байден, ни какие-либо официальные лица из Вашингтона.