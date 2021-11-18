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В Турции заявили об убийстве в США главного врага Эрдогана

Елена Прошина
9 минут назад

Турецкие СМИ сообщили о смерти от отравления оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в 2016 году, пишет турецкое оппозиционное СМИ Odatv.

В Турции заявили об убийстве в США главного врага Эрдогана
Фото: ReutersReuters

По данным источников издания, Гюлен был отравлен у на вилле своей организации в Пенсильвании. Еще один мулла, бывший вместе с Гюленом, также мертв. Въезд и выезд на виллу в Пенсильвании закрыты.

Организация Гюлена ФЕТО после появления информации о смерти своего лидера выпустила видеоролик, якобы подтверждающий, что оппозиционный проповедник жив. На видео Гюлен молится, сидя в кресле. Однако, по мнению журналистов Odatv, ролик является монтажом.

Как утверждает издание, ролик, опубликованный организацией и якобы снятый в один день, состоял из трех смонтированных частей, снятых в разное время.

Официального подтверждения смерти Гюлена в настоящее время нет.

Руководитель представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур сообщил в Twitter, что полиция пока не дает комментариев.

«Мы внимательно следим и расследуем сообщение о том, что он был отравлен, что он, возможно, умер, и что человек, отравивший его, был убит. Источники в полиции в регионе и местные СМИ не дают комментариев. Это еще не означает, что на ферме ничего не произошло, возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию (пока). Однако даже организация не может долго скрывать такую ситуацию», - написал Джопур.

Как пишет РИА Новости, Анкара обвиняет организацию Гюлена ФЕТО (террористическая организация фетхуллахистов) в причастности к попытке госпереворота в 2016 году. После этого в Турции были арестованы более 80 тысяч человек, еще около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных, уволены или отстранены от работы. При этом Гюлен, находящийся в США, отверг обвинения и осудил попытку переворота.

В мире,Фетхуллах Гюлен,РИА Новости,
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