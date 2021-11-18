В Турции заявили об убийстве в США главного врага Эрдогана

«Мы внимательно следим и расследуем сообщение о том, что он был отравлен, что он, возможно, умер, и что человек, отравивший его, был убит. Источники в полиции в регионе и местные СМИ не дают комментариев. Это еще не означает, что на ферме ничего не произошло, возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию (пока). Однако даже организация не может долго скрывать такую ситуацию», - написал Джопур.