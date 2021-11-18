В США рассказали о планах Путина по восстановлению СССР

«Думаю, когда Путин заявил в 2005 году, что распад Советского Союза — величайшая геополитическая катастрофа XX века, он ясно дал понять, что желает это исправить. Полагаю, это необязательно означает полное воссоздание СССР, хотя, по-моему, он хочет вернуть некоторые его части. Белоруссию, думаю, он хочет вернуть полностью. Часть Украины уже вернул. Он хочет иметь влияние в оставшихся независимых постсоветских государствах, влияние в Центральной и Восточной Европах. Я считаю, это целостный план, который проводится в жизнь уже некоторое время», — сказал Болтон.