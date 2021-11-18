В США рассказали о планах Путина по восстановлению СССР

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью CNBC заявил, что план лидера России Владимира Путина заключается в воссоздании Советского Союза.
«Думаю, когда Путин заявил в 2005 году, что распад Советского Союза — величайшая геополитическая катастрофа XX века, он ясно дал понять, что желает это исправить. Полагаю, это необязательно означает полное воссоздание СССР, хотя, по-моему, он хочет вернуть некоторые его части. Белоруссию, думаю, он хочет вернуть полностью. Часть Украины уже вернул. Он хочет иметь влияние в оставшихся независимых постсоветских государствах, влияние в Центральной и Восточной Европах. Я считаю, это целостный план, который проводится в жизнь уже некоторое время», — сказал Болтон.
Экс-советник президента США добавил, что еще одной частью Украины, на которую направлен взгляд Путина является Донбасс.
«Считаю это весьма реалистичным. Этот кризис не из-за беженцев, он из-за стремления к доминированию в "серой зоне" между восточной границей НАТО и западной границей России».
Помешать планам Путина, по мнению Болтона, может отстранение президента Белоруссии Александра Лукашенко от власти.