"Сообщение русскому медведю": в Турции оценили карту Эрдогана

Пользователи сайта Haber7 прокомментировали фотографию, на которой президент Турции Реджеп Эрдоган и председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели позируют с картой «тюркского мира», куда, в том числе, вошли некоторые регионы России.

Фото: соцсети соцсети

Встреча Эрдогана и Бахчели длилась 45 минут. Перед ней политики сфотографировались с картой, на которой были выделены «тюркские» страны. После встречи никаких заявлений сделано не было.

Пользователи сайта, где была размещена фотография и информация о встрече, приветствовали появление такой карты.

Они увидели в этом сигнал к объединению тюркских народов.

«Да здравствует великий Туран», - написал один из пользователей.

«Благословит вас Бог, спасибо, мы очень хотим», - написал другой.

«Бесценная картина, которая будет обрамлена и повешена в доме каждого мусульманина, который скажет, что он турок», - написал еще один подписчик.

«Пришло время создать тюркский союз!», - добавил еще один пользователь.

«Посмотрите данное сообщение. Они привлекли внимание всего мира. Сообщение другу, сообщение врагу. Самое большое сообщение было русскому медведю», - написал другой.

На карте обозначены как «тюркские» Болгария, северо-запад Ирана, а также некоторые северокавказские республики России.

Карта выполнена в четырех цветах. Часть стран и регионов, наиболее близко расположенных к Турции, окрашено красным. Часть регионов окрашена оранжевым, еще часть – желтым.

Большая часть стран, не относящихся к «тюркскому миру», имеет нейтральный белый цвет.