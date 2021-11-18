Саакашвили попал в реанимацию

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Ранее Саакашвили упал и потерял сознание, его унесли на носилках.

«Пациент Саакашвили находится в стабильном состоянии, параметры дыхания в норме. Мы провели некоторые реанимационные вмешательства, но сейчас все стабильно. Взяты все необходимые анализы, о результатах сообщим позже», - рассказала журналистам врач-реаниматолог Саакашвили.

Адвокат экс-президента Ника Гварамия подтвердил, что жизни Саакашвили ничего не угрожает. Он сообщил, что находился рядом со своим клиентом в больничной палате и видел, что врачи делают для него максимум, исходя из своих возможностей.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет накануне выборов в органы самоуправления. Официальный Тбилиси заявил, что Саакашвили намеревался устроить государственный переворот и беспорядки. На родине политик заочно осужден на шесть лет лишения свободы и является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе о растрате.