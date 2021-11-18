Польша поставила ультиматум Белоруссии

Власти Польши потребовали от Белоруссии стабилизировать ситуацию с мигрантами на границе до 21 ноября, пригрозив в противном случае закрыть железнодорожный пункт пропуска вблизи пограничного перехода в Кузнице. Об этом сообщает ТАСС.

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«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов возле пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риска связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Польши.

Сообщается, что с призывом о стабилизации ситуации к председателю Государственного пограничного комитета Белоруссии обратился главный комендант пограничной службы Польши по поручению главы МВД республики Мариуша Каминьского.

«В своем письме комендант упомянул множество актов агрессии, имевших место в последнее время возле пограничного перехода в Кузнице», - отмечается в сообщении.

В польском правительстве указали, что атаки, жертвами которых стали офицеры польских силовых структур, происходили «при полной пассивности белорусских служб».

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября после того, как к границе приблизились несколько тысяч мигрантов. Беженцы хотели пройти через Польшу в Германию, но польские пограничники не пропустили их. После этого люди разбили лагерь, а Варшава стянула к участку солдат и военную технику.