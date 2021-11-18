В мире может появиться новое государство

В декабре 2021 году в Токелау — зависимой территории Новой Зеландии в Тихом Океане — пройдет дискуссия в парламенте острова об изменении его статуса. Об этом сообщила Guardian.

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Ранее в 2006 и 2007 годах Токелау уже проходили подобные референдумы. Тогда по всему миру активно шла деколонизация, благодаря которой список несамоуправляющихся территорий сократился с 72 до 17. В Новой Зеландии и ООН надеялись, что в 2006 году Токелау тоже войдет в него, однако сторонникам автономии так и не удалось набрать необходимого количества голосов. После повторной неудачной попытки в 2007 году дискуссии о самоуправлении практически прекратились. К вопросу снова решили вернуться в 2021 году в связи с приближающимся столетием нахождения острова в составе Новой Зеландии.

По данным Guardian, на этот раз жителям Токелау предложат три варианта для рассмотрения: самоуправление в свободной ассоциации, полная независимость или интеграция с Новой Зеландией.

В МИД Новой Зеландии заявили, что примут любое волеизъявление жителей острова на взаимовыгодных условиях.