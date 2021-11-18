Словакия ввела масштабный локдаун для непривитых от COVID-19

В Словакии с 22 ноября вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Эдуарда Хегера.

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«В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для зараженных коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных», - заявил Хегер на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Граждане, которые не болели COVID-19 и не вакцинировались, будут лишены права посещать общественные места (кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек), учреждения, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Премьер-министр отметил, что 70% пациентов с коронавирусом в Словакии не привиты. Те, кто ранее вакцинировался и заболел, переносят болезнь значительно легче.