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Словакия ввела масштабный локдаун для непривитых от COVID-19

Вероника Полынина
47 минут назад

В Словакии с 22 ноября вводится локдаун для невакцинированных и не переболевших граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Эдуарда Хегера.

Словакия ввела масштабный локдаун для непривитых от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«В связи со значительным ухудшением эпидемиологической ситуации в республике, выразившейся, в частности, в переполненности больниц, нехватке мест для зараженных коронавирусом, правительство вынуждено с понедельника ввести локдаун для невакцинированных», - заявил Хегер на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Граждане, которые не болели COVID-19 и не вакцинировались, будут лишены права посещать общественные места (кроме магазинов с товарами первой необходимости и аптек), учреждения, культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Премьер-министр отметил, что 70% пациентов с коронавирусом в Словакии не привиты. Те, кто ранее вакцинировался и заболел, переносят болезнь значительно легче.

Накануне о локдауне для не болевших и невакцинированных объявила Чехия, он начнет действовать с 22 ноября. В Австрии аналогичные меры ввели с 15 ноября.

В мире,РИА Новости,
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