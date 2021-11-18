На Украине предотвратили покушение на министра

Правоохранители задержали неизвестных, которые планировали убить одного из украинских министров. Об этом сообщили в МВД Украины в четверг, 18 ноября.

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— 18 ноября состоится брифинг с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского по поводу задержания полицией лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства, — говорится в сообщении.

Выступление Монастырского запланировано на 18:30 по московскому времени, отмечается на сайте МВД.

22 сентября сообщалось, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия, в результате инцидента ранение получил его водитель.

Первый замглавы МВД страны Евгений Енин рассказал, что на месте покушения нашли гильзы от патронов, произведенных в Венгрии. Он уточнил, что это специализированные патроны калибра 7,62.