Умер основатель ресторана "Русский самовар" в Нью-Йорке Роман Каплан

Основатель нью-йоркского ресторана "Русский самовар" (Russian Samovar) Роман Каплан умер в США на 84-м году жизни. Об этом сообщается в четверг на странице ресторана в Instagram.

Фото: Russian Samovar Inc. Russian Samovar Inc.

"С тяжелым сердцем и великой горечью мы вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас", - указывается в сообщении.

Согласно публикации, основатель "Русского самовара" умер рано утром в четверг по времени восточного побережья США в Майами (штат Флорида).

Похороны пройдут в Нью-Йорке. Их дата пока не определена.