Генералы и судьи: Зеленский ввел санкции против 23 россиян

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса президента.

"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

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Согласно дополнению к указу, в список попали граждане РФ Александр Жмаков, Алексей Капинос, Андрей Макаров и ряд других, а также зарегистрированные в Донецкой и Луганской областях украинские граждане.

Совбез Украины 20 августа принял решение ввести санкции в отношении ряда физических и юридических лиц. По информации офиса президента Украины, под эти санкции попали генералы Службы внешней разведки РФ, а также судьи из Крыма, которые ведут процессы против граждан Украины. Решением СНБО также были введены ограничительные меры в отношении внефракционного депутата Верховной рады Андрея Деркача и других лиц, попавших под санкции США.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Новые санкции, которые Украина ввела в отношении России, демонстрируют поразительное невежество властей республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил адвокат Александр Добровинский.

Он прокомментировал ввод новых санкций и заподозрил украинское руководство в «идиотизме». По его мнению, в будущем меры Киева могут коснуться даже умерших людей.

«Я не удивлюсь, если в скором времени они примут закон, согласно которому предки граждан Российской Федерации, которые не выступили против присоединения Крыма, будут эксгумированы. У меня, например, много предков захоронено в Одессе, и я очень боюсь, что может дойти и до такого идиотизма», — высказал свое предположение Добровинский.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Об этом сообщается в опубликованных во вторник четырех указах главы государства.

"Постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте офиса президента.

В общей сложности четырьмя указами санкции введены против 140 физических и 50 юридических лиц.

Санкции, принятые на заседании Совбеза 15 октября, в основном касаются лиц, которые были причастны к организации выборов в Госдуму в Крыму и в связи с голосованием на них жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, в санкционный список попала сеть магазинов Mere и ее бенефициары. Среди компаний, против которых ввели ограничения, также компания Group-IB - один из ведущих игроков на российском рынке киберзащиты, регистратор доменных имен Reg.Ru, симферопольский СИЗО № 1, судостроительный завод "Море" в Феодосии, Севастопольский научно-технический центр "Импульс-2", украинские авиакомпании "Хорс", "Камус Эйр" и "Украинско-средиземноморские авиалинии".

Ограничения касаются кроме того губернатора Севастополя Михаила Развожаева, лидера "Ночных волков" Александра Залдостанова и экс-главы ЦИК ДНР Романа Лягина. В санкционном списке также представители судов и силовых структур, которых Киев считает причастными к давлению на крымских татар, в частности член Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Крыма Алексей Козырев, старший прокурор отдела гособвинений крымской прокуратуры Анастасия Супряга, судьи Киевского райсуда Симферополя Ирина Кагитина и Алексей Тихопой, начальник следственного отдела УФСБ РФ по Крыму и Севастополю Андрей Гиба, судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Сапрунов.

Это не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона. Всего в том списке было 95 человек. Ограничительные меры Киева подразумевают блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на перевозки по территории Украины, запрет вывода капитала за ее пределы, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренду госимущества.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал новый пакет санкционных мер в отношении России, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, комариным укусом. В беседе с «Лентой.ру» сенатор назвал поведение Киева лицемерным: Украина одновременно требует увеличить объемы транзита газа через свою территорию и тут же называет Москву агрессором. По мнению члена Совфеда, Зеленский подталкивает российские власти к принятию жестких санкционных мер в отношении Украины.

Ранее 2 ноября Украина ввела новый пакет санкционных мер в отношении России. Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский. Новые санкции коснутся 140 физических и 50 юридических лиц. Ограничительные меры относятся к гражданам, причастным к организации выборов в Госдуму в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В санкционный список попала в том числе сеть магазинов Mere, компания Group-IB, СИЗО № 1 в Симферополе, судостроительный завод «Море», научно-технический центр «Импульс-2», а также украинские авиакомпании «Хорс», «Камус Эйр», «Украинско-средиземноморские авиалинии».

Терпение на исходе

Джабаров сообщил, что российское руководство очень внимательно отслеживает все выпады Киева против Москвы. Он не исключил, что в скором времени наступит момент, когда терпению народа и властей придет конец.

«Эти их санкции, как укус комара. (...) Честно говоря, это уже надоело. С одной стороны Киев просит увеличить прокачку газа через их территорию, чтобы зарабатывать на России деньги, а с другой стороны не проходит и дня, чтобы Украина не попыталась нанести России удар, то на международных форумах, то на конференциях, то просто высказываниями. Постоянно идут какие-то обвинения в агрессии, во вмешательстве во внутренние дела Украины, даже чуть ли не в подначивании на вооруженный конфликт. Я думаю, что господин Зеленский подталкивает российские власти на принятие жестких санкционных мер. Только не таких, которые вводит Украина, а настоящих, например экономической блокады», — высказался сенатор.

Выборы в Крыму прошли абсолютно законно, подчеркнул Джабаров. По его мнению, интерес украинских властей к политической жизни полуострова не что иное, как вмешательство во внутрироссийские дела.

В середине октября Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 237 человек, которые принимали участие в организации выборов в Госдуму России в Крыму и для жителей Донбасса.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что новый пакет украинских санкций против России, во-первых, является незаконным, а во-вторых, выглядит «как укус комара спокойному медведю». Об этом пишут «Известия».

2 ноября украинский президент Владимир Зеленский ввел пакет новых санкций против России — он затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.

Ковитиди выразила мнение, что судьба европейцев менее всего беспокоит Зеленского и президента США Джо Байдена, поэтому украино-американские санкции стоит рассматривать как элементы гибридной войны против РФ.

«Указ свой Владимир Зеленский издал на фоне нового витка конфронтации в Донбассе и связано всё это не только с началом применения украинским командованием турецких беспилотников (БПЛА) Bayraktar TB2,но и с увеличением присутствия тяжелой боевой техники на всей линии разграничения», — напомнила сенатор.

Она также напомнила, что Байден и Зеленский ранее подписали соглашение о совместном противодействии «Северному потоку--2». Но поскольку ни отменить Минские соглашения, ни нарушить работу СП-2 украино-американский союз не в силах, то он решил спровоцировать военный конфликт в Донбассе, вынудив Россию на ответные меры военного характера.

По ее словам, Киев готовится к наступлению, что подтверждается визитом на Украину главы Пентагона — тот обещал «негласную поддержку его военным действиям в борьбе с сепаратистами» и затягивание Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских юридических лиц. В их числе оказались провайдер цифровых услуг "Ростелеком", а также газета "Московский комсомолец".

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

В список также попала Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", Фонд изучения исторической перспективы, "Народные новости" и "Информационное агентство "Онли ньюс".

Ранее СНБО принял решение ввести ограничительные меры против ряда россиян, которые, как считают в ведомстве, якобы причастны к "преследованию" граждан в Крыму.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что введение украинскими властями санкций против российских СМИ угрожает свободе слова в стране.