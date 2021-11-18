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Молдавия решила приобрести у России партию "Спутника V"

News.ru
38 минут назад

В министерстве здравоохранении Молдавии приняли решение о закупке у России препарата «Спутник V». Будет приобретено необходимое для проведения 100 тыс. полных курсов прививок количество вакцины, рассказала ТАСС госсекретарь молдавского Минздрава Зинаида Безверхни.

Молдавия решила приобрести у России партию "Спутника V"
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look PressAleksander Polyakov/Global Look Press

Процедура закупки официально начнется в понедельник. У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО «Вакцина человека». Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца с момента подписания контракта, — сказала Безверхни.

Ранее стало известно, что российской вакциной «Спутник V», а также «Спутник Лайт» было привито вне России более 100 млн человек. Препарат одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, что составляет более 50% населения Земли.

Высокий уровень эффективности и безопасность данной вакцины от коронавируса подтвердило исследование, опубликованное в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В Белоруссии в скором времени начнётся собственное производство «Спутника V». Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Ожидается, что это произойдёт уже к лету 2022 года. Производить вакцину будет предприятие «Белмедпрепараты», сейчас там завершается монтаж оборудования. По словам Головченко, на территории СНГ это будет единственное предприятие с таким уровнем комплектации оборудования и технологиями. Первая валидационная серия — 10% от годового производства — будет заложена уже в декабре.

В мире,Минздрав РФ,Российский фонд прямых инвестиций,ИТАР-ТАСС,
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