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Талибы закрыли сухопутное сообщение с Панджшером

Lenta.ru
38 минут назад

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) закрыл сухопутное сообщение с Панджшером, где базируются отряды Фронта национального сопротивления, и отказался пускать в провинцию людей, которые не состоят на военной или гражданской службе в самопровозглашенном Исламском Эмирате Афганистан (ИЭА). Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на постановление правительства талибов.

Талибы закрыли сухопутное сообщение с Панджшером
Фото: Mohammad Asif Khan / APMohammad Asif Khan / AP

Официальной причиной объявлено более эффективное обеспечение безопасности провинции. Министерствам и ведомствам поручено назначить на должности в местных органах своих доверенных лиц.

Также талибы заявляют, что готовы реализовать план по распределению гуманитарной помощи среди панджшерцев, вернувшихся в провинцию. Поручения даны представителям Министерства сельского хозяйства, орошения и животноводства и Министерства по делам беженцев.

Фронт сопротивления вступил в бои с талибами в провинции Панджшер в середине августа после падения афганской столицы Кабул. Повстанцев возглавили Ахмад Масуд, сын легендарного Панджшерского Льва Ахмада Шах Масуда, а также Амрулла Салех, бывший вице-президент Афганистана. В сентябре талибы разбили ФНСА в Панджшере, после чего мятежники перешли к партизанской войне.

1 ноября бывший заместитель губернатора провинции Панджшер Кабир Васик заявил, что ФНСА готовится возобновить борьбу с захватившими Афганистан террористами. Несмотря на то что талибы контролируют большую часть территории провинции, Васик заверил, что сопротивление удерживает высокогорные районы и присутствует в нескольких других регионах.

В мире,Талибан,Минсельхоз,ИА Sputnik,
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